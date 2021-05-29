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برئاسة "الحجرف".. اجتماع استثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون بالرياض

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برئاسة "الحجرف".. اجتماع استثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون بالرياض برئاسة "الحجرف".. اجتماع استثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون بالرياض
اشادوا بالجهود المتميزة للممارسين الصحيين

برئاسة

عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الاستثنائي الخامس اليوم في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، برئاسة وزير الصحة بمملكة البحرين (رئيس الدورة الحالية) فائقة بن سعيد الصالح – بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
ورفع الوزراء الشكر لقادة دول مجلس التعاون على دعمهم غير المحدود للقطاع الصحي وحرصهم - حفظهم الله - على سلامة وصحة الإنسان في دول المجلس وخارجها، مشيدين بالجهود المتميزة للممارسين الصحيين بدول المجلس وإخلاصهم في العمل الميداني لمواجهة الجائحة، مشيدين بالجهود القائمة لتطعيم أفراد المجتمع.
وأكد الوزراء في الاجتماع على أهمية التطعيمات ومأمونيتها لحماية المجتمع لتجاوز هذه الجائحة مع الاستمرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، والاعتماد على التطبيقات المعتمدة في دول المجلس، كما أكدوا أهمية الاستمرار في تبادل المعلومات بين دول المجلس، وخاصةً فيما يتعلق بالمستجدات والتحورات في والإجراءات الاحترازية واللقاحات المتوفرة وفعاليتها .
كما ناقش الوزراء في الاجتماع آخر المستجدات حول جائحة فيروس كورونا، واعتمدوا الدليل الخليجي الاسترشادي لاستخدامات اللقاحات، كما اعتمدوا التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة في دول المجلس للتنقل بين دول المجلس، والعمل مع الجهات المعنية بكل دولة على ربط هذه التطبيقات بطبقة تكامل إلكترونية بين تلك التطبيقات عن طريق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، إضافةَ إلى الموافقة على دراسة فحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا في دول المجلس، واعتماد الميزانية الخاصة بهذه الدراسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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