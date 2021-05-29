عقب آخر تحديث لأرقام "كورونا" بالمملكة.. "الصحة" تحذّر من التهاون في الإجراءات الاحترازية

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نصحت الجميعَ بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

حذّرت "الصحة" من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع -بإذن الله- إلى بر الأمان.

وكانت "الصحة" قد أعلنت اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تَضَمّنت تسجيل (1106) حالات مؤكدة وتعافي (1274) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10013) حالة منها (1394) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (448284) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (430937) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (14) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7334) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).