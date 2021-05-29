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غريب.. مسؤول يخرج من "دولاب ملابس" خلال اجتماع وزاري

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فيديو غريب.. مسؤول يخرج من "دولاب ملابس" خلال اجتماع وزاري غريب.. مسؤول يخرج من "دولاب ملابس" خلال اجتماع وزاري
جمهورية القرم توضح حقيقة ما حدث

فيديو غريب.. مسؤول يخرج من

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ، شريط لمسؤولي وزارة النقل بجمهورية القرم، أثناء اجتماع عبر الفيديو مع رئيس الجمهورية سيرغي أكسينوف، وفجأة فتح باب دولاب ملابس في مكتب وزارة النقل، وخرج منه أحد مسؤولي الوزارة.

وفي ردها على الفيديو قالت وزارة النقل بجمهورية القرم التابعة لروسيا الاتحادية: إن مقطع الفيديو بشأن اجتماع الوزارة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والذي ظهر على الشبكات الاجتماعية، ويزعم أن رجلًا خرج من دولاب ملابس خلال الاجتماع، قد تم ترويجه بشكل خاطئ وغير دقيق.

وفي وقت سابق بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في مشاركة جزء من الاجتماع الذي عقد ، وتحدث وزير النقل في الجمهورية يفغيني إيساكوف، وخلال كلمته ظهر شخص مجهول في الخلفية خارجًا من دولاب ملابس.

وأوضح قسم الخدمة الصحافية بالوزارة: أن ما ظهر في الفيديو "ليس دولاب ملابس، ولكنه باب لمكتب مجاور يشبه الدولاب".

كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن الشخص الذي ظهر هو النائب الأول لخدمة طريق القرم السريع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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