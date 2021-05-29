أخبار عاجلة

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل -
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني -
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نمرّ بمرحلة خطيرة".. الرئيس العراقي يدعو إلى وقفة جادة في محاربة الفساد

Print
"نمرّ بمرحلة خطيرة".. الرئيس العراقي يدعو إلى وقفة جادة في محاربة الفساد "نمرّ بمرحلة خطيرة".. الرئيس العراقي يدعو إلى وقفة جادة في محاربة الفساد
شدد على ضرورة محافظة القوى السياسية على سيادة الدولة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (السبت)، إلى وقفة جادة في محاربة الفساد، ومنع المال السياسي من الظهور في الانتخابات المقبلة، عبر مواقف سياسية جادة، وقوانين حاسمة.

ولفت "صالح" لدى مخاطبته المؤتمر العام لمنظمات المجتمع المدني "شركاء"، إلى أن العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة.

وبيّن أن المرحلة تستدعي تكاتف جهود المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، لإجراء إصلاحات بنيوية حقيقية تزيل الفجوة الواضحة بين الشعب والسياسيين منذ سنوات، وإجراء تعديلات دستورية، وانتخابات نزيهة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها.

وطالب الرئيس العراقي منظمات المجتمع المدني بتنفيذ عملية تعبئة عامة بين كافة أطياف الشعب؛ لضمان نزاهة الانتخابات، انطلاقًا من أن الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف فيه، وهي مطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من اختيار حكومة تلبي تطلعاتهم في توفير حياة حرة كريمة.

وشدد "صالح" على ضرورة الاحتكام للشعب في مواجهة ما يهدد أمن الدولة وشرعية النظام السياسي في البلاد عبر الانتخابات"، وضرورة محافظة القوى السياسية على سيادة الدولة وتغليب لغة العقل والمنطق في هذه المرحلة الخطيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد