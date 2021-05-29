"الزايدي": التعليم يحظى بدعم القيادة تحقيقًا للاستثمار البشري الذي يقود اقتصادات الدول

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قال: التقويم الجديد سيُحدث نقلة في المنظومة التعليمية تواكب المستجدات وترفع الكفاءة

أشاد مساعد مدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، بالقرارات التطويرية لمنظومة التعليم.

وقال الزايدي: إن المتتبع للأنظمة التعليمية في كافة دول العالم، يعلم يقينًا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ما يقود اقتصاديات الدول، وخاصة إذا نظرنا لمجموعة العشرين ودورها القيادي في ظل المتغيرات المتسارعة، والتي يشارك فيها بلدنا كعنصر فاعل على كل الأصعدة.

وأضاف: من هذا المنطلق يتضح جليًّا الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وما تحظى به منظومة التعليم من تطوير، وتحسين بشكل فاعل، ووتيرة متسارعة؛ للرفع من نواتج التعليم، وتمشيًا مع ما يشهده الوطن من تحول سريع نحو آفاق تعليمية جديدة، وانطلاق نحو مستقبل مشرق ورؤية واعدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بوعي، وطموح للتغيير، ومواكبة لا تتوقف لمستجدات العصر، وتحولاته.

وتابع "الزايدي": مما لا شك فيه أن إقرار مجلس الوزراء الموقر للتقويم الدراسي الجديد، والذي أعلن تفاصيله وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بما يتضمنه من تطوير للنظام التعليمي وتغيير للسياسات التعليمية التي تهدف لرفع مستوى كفاءة منظومة التعليم بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية وتطوير للمناهج الدراسية، وتحسين للخطط، من خلال تضمين مواد جديدة، وتقديم تدريس مواد أخرى بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي والاستفادة من الوقت خلال الفصول الدراسية الثلاثة؛ يؤكد حرص الوزارة على التوجه نحو استثمار التعليم بخلق منظومة شاملة تستهدف جودة المخرجات في رحلة تطوير مستمرة، وتعزيز القدرات والمهارات الطلابية؛ مما يشكل نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، ويسهم -بمشيئة الله- في البحث العلمي والابتكار وتلبية احتياج سوق العمل، ومواكبة المستجدات، ورفع كفاءة التعليم، وتعزيز للتحصيل العلمي، وصنع مستقبل واعد لأبنائنا الطلاب والطالبات.