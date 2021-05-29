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هدّدها بعدما وصفته بـ"نتنياهو".. "أكشينار" تلقى دعمًا في مواجهة "أردوغان"

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هدّدها بعدما وصفته بـ"نتنياهو".. "أكشينار" تلقى دعمًا في مواجهة "أردوغان" هدّدها بعدما وصفته بـ"نتنياهو".. "أكشينار" تلقى دعمًا في مواجهة "أردوغان"
"أوغلوا" دخل على الخط بتصريح يساند زعيمة حزب الخير ويشكر السياسيين

هدّدها بعدما وصفته بـ

قال رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، أمس الخميس: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد المعارضة التركية بأكملها حينما هدد زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار.

ووفقًا لما نشره موقع "تي 24": توجه داود أوغلو بالشكر لكل السياسيين والصحفيين الذين دعموا "أكشنار" ضد تهديدات أردوغان واستهدافها.

كان الرئيس التركي قد هدّد رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، بتكرار حالة الاعتداء والاستفزاز عليها، مشيرًا إلى أن الحادثة التي وقعت في مدينة ريزة هي الأولى و«ستتكرر كثيرًا وكثيرًا، لنرى».

يُذكر أن "أكشنار" قد تعرضت لحملة استفزازات من قبل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة ريزة، الأسبوع الماضي، عقابًا لها على تشبيه أردوغان برئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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