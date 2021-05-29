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"واتساب" يُجري عدة تغييرات في تصميم نسخة الهواتف الأندرويد.. تعرف عليها
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الأحد 13 يونيو 2021 05:04 مساءً
"السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام
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الأحد 13 يونيو 2021 05:04 مساءً
وزارة السياحة والآثار تصدر قرارًا بشأن تنظيم نشاط دراجات السفاري الجبلي (نص كامل)
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الأحد 13 يونيو 2021 04:57 مساءً
محافـظ المنوفية يتفقد تطوير حديقة الأسرة والطفل النموذجية في تلا
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الأحد 13 يونيو 2021 04:57 مساءً
مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل والإسكان والكهرباء
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الأحد 13 يونيو 2021 04:57 مساءً
على طريقة إريكسن .. هاري كين يخلع قلوب متابعي مباراة إنجلترا وكرواتيا .. فيديو
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الأحد 13 يونيو 2021 04:57 مساءً
تعرف على الرسوم المتوقعة للسحب والاستعلام عن الرصيد عبر الـATM من أول يوليو
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الأحد 13 يونيو 2021 04:57 مساءً
تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي 45 يوما في «تمويل الإرهاب»
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الأحد 13 يونيو 2021 04:57 مساءً
تفاصيل الحكم بقضية الاستيلاء على وحدات سكنية ملك الدولة في الغردقة
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الأحد 13 يونيو 2021 04:57 مساءً
طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل إنقاذ حياة إريكسن
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الأحد 13 يونيو 2021 04:53 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بايدن ينحني على ركبته أثناء التقاطه صورة مع عناصر من الجيش
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 29 مايو 2021 12:54 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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