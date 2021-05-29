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وزارة الداخلية: السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من 11 دولة بينها الإمارات وأمريكا

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وزارة الداخلية: السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من 11 دولة بينها الإمارات وأمريكا وزارة الداخلية: السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من 11 دولة بينها الإمارات وأمريكا
مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد

وزارة الداخلية: السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من 11 دولة بينها الإمارات وأمريكا

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، اعتباراً من الساعة (9) من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ.

وبناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق مَن ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهاً إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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