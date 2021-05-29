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رئيس "بلدي جدة": السماح بالاستفادة من مجرى السيل في ري المسطحات الخضراء

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رئيس "بلدي جدة": السماح بالاستفادة من مجرى السيل في ري المسطحات الخضراء رئيس "بلدي جدة": السماح بالاستفادة من مجرى السيل في ري المسطحات الخضراء
أوصى بمخاطبة الأمانة بعدم إغلاق البلاغات الواردة عبر "٩٤٠" إلا بعد تنفيذ الخدمة

رئيس

أكّد رئيس المجلس البلدي بجدة، عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ أن المجلس اتخذ عدداً من التوصيات والقرارات خلال جلسة المجلس "76"، التي عُقدت بمقر المجلس بأبرق الرغامة جنوب شرقي المحافظة، التي في ضوئها؛ ستتم مخاطبة الجهة المختصّة لتنفيذها حسب الإمكانات.

وقال "المحمدي": المجلس قرر الموافقة على توصيات دراسة إمكانية الاستفادة من المياه المتدفقة بمجرى السيول بحي النخيل والذي تفضلت جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع المجلس في إعداد الدراسة الفنية، للاستفادة من المياه في ري المسطحات الخضراء.

وأضاف: سيتم رفع الدراسة للجهة المختصة ومدى الاستفادة من المشروع من الناحية البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام هذه المياه، في ظل محدودية الموارد المائية.

وأردف: المجلس استعرض زيارة اللجنة المشكّلة من المجلس لأحياء: السامر والأجواد والمنار وطيبة، والوقوف على أرض الواقع، إضافة إلى شكاوى المواطنين الواردة عبر الموقع الإلكتروني للمجالس البلدية.

وأشار إلى أنه تقرر رفع مطالبهم كافة من رصف وسفلتة وإنارة، ومعاناتهم من طفح المياه السطحية لأمانة محافظة جدة، إضافة إلى إقرار مخاطبة أمانة محافظة جدة، بإيجاد الحلول العاجلة لهذه الأحياء.

وتابع "المحمدي": الزيارات الميدانية للأحياء والمشروعات لا تزال قائمة ومجدولة بخطة زمنية.

وقال رئيس المجلس البلدي بجدة: المجلس أوصى بمخاطبة أمانة محافظة جدة بتزويد المجلس بتقرير دوري عن البلاغات التي ترد الأمانة، ويشتمل على البلاغات المنفذة وغير المنفذة، وعدم إغلاق بلاغات المواطنين الواردة عبر "٩٤٠" إلا بعد التأكد من تنفيذ الخدمة وإبلاغ المواطن بإتمام الخدمة ومَن قام بإغلاق البلاغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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