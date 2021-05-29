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.. "الأرصاد": الثلاثاء بداية الصيف أرصادياً والحرارة تلامس الـ 50 بالشرقية

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فيديو.. "الأرصاد": الثلاثاء بداية الصيف أرصادياً والحرارة تلامس الـ 50 بالشرقية .. "الأرصاد": الثلاثاء بداية الصيف أرصادياً والحرارة تلامس الـ 50 بالشرقية
"العقيل": اليوم سيشهد هطولات مطرية بمرتفعات مكة والطائف وبعض المناطق

فيديو..

أكّد عقيل العقيل؛ المختص بالمركز الوطني للأرصاد، أن اليوم سيشهد هطولاً للأمطار على المرتفعات كالعادة بدءاً من مرتفعات مكة المكرّمة والطائف وكلما اتجهنا ناحية الجنوب من جبال السروات مروراً بمنطقتَي الباحة وعسير وبعض مرتفعات جازان الشرقية.

وأضاف العقيل؛ في حديثه لقناة ، أن درجات الحرارة اليوم متوقع أن تكون أعلاها بالمنطقة الشرقية، والأحساء تحديداً، في حدود الـ 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة بـ 43 درجة مئوية، وكذلك الحال بالعاصمة الرياض والمدينة المنوّرة، وتستمر الأجواء الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع العلم أن دخول فصل الصيف أرصادياً هو الثلاثاء المقبل.

وتوقّع العقيل؛ أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على المنطقتَين الشمالية والشرقية؛ قد تلامس الـ 50 درجة مئوية على بعض المناطق الشرقية، خاصة الأحساء، وقد تتأثر منطقة مكة المكرّمة بالرياح الجافة والحارة وترتفع معها درجات الحرارة لتلامس أيضا الـ 50 مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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