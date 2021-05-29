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.. خفاش يثير الذعر بطائرة هندية ويجبرها على إلغاء رحلتها

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فيديو.. خفاش يثير الذعر بطائرة هندية ويجبرها على إلغاء رحلتها .. خفاش يثير الذعر بطائرة هندية ويجبرها على إلغاء رحلتها
تمّ استدعاء موظفي الحياة البرية للقبض عليه وإزالته من مقصورة الركاب

فيديو.. خفاش يثير الذعر بطائرة هندية ويجبرها على إلغاء رحلتها

لم يشأ لرحلة طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية أن تنطلق بهدوء أو تكمل طريقها بشكل عادي بعدما غادرت المطار في نيودلهي في وقت مبكر من يوم الخميس، في طريقها إلى مطار نيوارك بالولايات المتحدة، كما هو مقرر، وبعد نصف ساعة تقريباً، اضطرت الطائرة إلى العودة إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي، خصوصاً بعد الذعر الذي انتاب الركاب على الطائرة.

أما السبب وراء الذعر الذي عاشه الركاب على متن الطائرة، فليس بسبب خلل فني ولا حالة طارئة ما في المحركات، وإنما "خفاش".

فقد شُوهد الخفاش في مقصورة الركاب في طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، وهو يحلق في حالة اضطراب داخل المقصورة، وفق "سكاي نيوز عربية".

ومع انتشار الذعر على الطائرة، أبلغ الطاقم قائدها عن وجود الخفاش، الذي قام بدوره بإبلاغ مراقب الحركة الجوية في المطار، حيث أعلنت حالة الطوارئ الاحتياطية.

وتمّ استدعاء موظفي الحياة البرية للقبض على الخفاش وإزالته من المقصورة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وفي وقت لاحق، عُثر على الخفاش ميتاً في درجة رجال الأعمال ثم تمّ تبخير الطائرة، وفقاً لما ذكره مسؤولو المديرية العامة للطيران المدني في الهند.

وركب الركاب رحلة مختلفة قبل وصول رحلة الخطوط الجوية الهندية إلى مطار نيوارك الأميركي في وقت لاحق من اليوم نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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