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.. "توخل" يقلّد حركات غوارديولا بسخرية قُبيل "ليلة الأبطال"

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فيديو.. "توخل" يقلّد حركات غوارديولا بسخرية قُبيل "ليلة الأبطال" .. "توخل" يقلّد حركات غوارديولا بسخرية قُبيل "ليلة الأبطال"
خلال استعدادات تشيلسي للقاء الليلة في النهائي الأوروبي "موقعة بورتو"

فيديو..

قبل اللقاء المرتقب في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمدرب تشلسي، الألماني توماس توخل؛ وهو يقلّد حركات الإسباني بيب غوارديولا؛ مدرب مانشستر سيتي.

وفي شرفة داخل الفندق الذي يقيم فيه عناصر تشلسي بمدينة بورتو البرتغالية التي تستضيف المباراة النهائية، التقطت كاميرات فيديو لتوماس توخل؛ وهو يقلّد طريقة بيب غوارديولا؛ في توجيه لاعبيه.

وانتبه توخل؛ لاحقاً إلى أن هناك مَن يصوره، فأشار إلى الكاميرا بيديه ملوحاً وعاد لتجاذب أطراف الحديث مع لاعبي "البلوز"، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مباراة مانشستر سيتي وتشلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تقام في مدينة بورتو البرتغالية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كان مانشستر سيتي قد وصل إلى النهائي بعد تخطي عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز عليه ذهابا 2 / 1 وإيابا 2 / 0؛ ليضمن الوصول إلى النهائي.. أما تشلسي فتخطى عقبة ريال مدريد بالتعادل معه ذهاباً على ملعب ألفريدو دي ستيفانو 1 / 1، قبل أن يتغلب عليه إياباً على ملعب ستامفورد بريدج بثنائية نظيفة.

وفي حال تتويج تشلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، ستكون تلك المرة الثالثة التي يحصل فيها الفريق اللندني على اللقب في التاريخ.

وإن فاز فريق مدينة مانشستر بالمباراة، فستكون تلك المرة الأولى عبر التاريخ التي يتوّج بها "السيتيزينز" بلقب دوري أبطال أوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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