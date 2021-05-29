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الاحترازات عرض مستمر في أمريكا..وشرط لحضور "السينما بلا كمامات"

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الاحترازات عرض مستمر في أمريكا..وشرط لحضور "السينما بلا كمامات" الاحترازات عرض مستمر في أمريكا..وشرط لحضور "السينما بلا كمامات"
رواد دور العرض يتزايد بعد إغلاق مطول ونقص إصدارات الأفلام الجديدة

الاحترازات عرض مستمر في أمريكا..وشرط لحضور

كشفت أحدث إرشادات صحية في الولايات المتحدة، عن عدم اشتراط وضع كمامة لدى ارتياد دور السينما الرئيسية في البلاد، بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم الكاملة ضد .

وفي التفاصيل: وتوضيحًا لحيثيات هذا القرار، أشارت دور السينما الرئيسية الثلاث، وهي "إيه.إم.سي انترتينمت" و"سينمامارك" و"ريجال"، على مواقعها الإلكترونية، إلى أنه سيطلب من رواد السينما الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل الاستمرار في وضع الكمامات.

هذا وأوضحت دور السينما أن إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى وبروتوكولات التنظيف ستظل سارية.

وأفادت "إيه.إم.سي" على موقعها الإلكتروني بأنه "طبقًا لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن الكمامات لم تعد مطلوبة للرواد الذين تم تطعيمهم بالكامل"، وقالت: "إذا لم يتم تطعيمك بالكامل، فنحن نطلب منك الاستمرار في استخدام الكمامة أثناء وجودك في القاعة ما لم تكن تتناول طعامًا أو شرابًا".

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت منذ أسبوعين، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى استخدام الكمامات في أي مكان.

يشار إلى أن ارتياد دور السينما يتزايد في الولايات المتحدة بعد الإغلاق المطول المرتبط بجائحة كورونا ونقص إصدارات الأفلام الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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