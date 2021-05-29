أخبار عاجلة

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني -
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع درجتين وهطولات متوقعة.. "الحصيني" يرسم ملامح أجواء السبت

Print
ارتفاع درجتين وهطولات متوقعة.. "الحصيني" يرسم ملامح أجواء السبت ارتفاع درجتين وهطولات متوقعة.. "الحصيني" يرسم ملامح أجواء السبت
قال: الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة

ارتفاع درجتين وهطولات متوقعة..

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني؛ عبر تويتر: متوقع -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم السبت ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة من درجتيْن إلى ثلاث درجات عمّا سجّلته الحرارة اليومين السابقين؛ لتصبح الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة.

وتابع: متوقع أمطار على طول المرتفعات الغربية والجنوبية وشرقهما.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني

"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني

متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم

متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم

أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا

أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا