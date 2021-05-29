أخبار عاجلة

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني -
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع بأسعار النفط.. برنت يغلق عند ذروة عامين وسط توقعات متفائلة

Print
ارتفاع بأسعار النفط.. برنت يغلق عند ذروة عامين وسط توقعات متفائلة ارتفاع بأسعار النفط.. برنت يغلق عند ذروة عامين وسط توقعات متفائلة
طغت على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات

ارتفاع بأسعار النفط.. برنت يغلق عند ذروة عامين وسط توقعات متفائلة

ختمت النفط الأسبوع مرتفعة أكثر من خمسة بالمئة، مع صعود خام القياس العالمي برنت ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي؛ مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات.

ارتفع برنت 17 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولارًا للبرميل، أعلى إقفال له منذ مايو 2019. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتًا أو 0.79 بالمئة ليغلق على 66.32 دولارًا للبرميل.

وقال إيوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك: "متعززًا ببيانات اقتصادية جيدة وشهية للمخاطرة بين المستثمرين في أسواق المال، يستهدف برنت مجددًا مستوى 70 دولارًا للبرميل المهم نفسيًّا".

وأضاف: "المخاوف حيال الطلب بسبب الجائحة تفسح الطريق للتفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين".

ووفق "سكاي نيوز عربية": يتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميًّا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد كوفيد-19.

وقال محللو أيه.إن.زد: "الطلب على البنزين أصبح يتجاوز مستويات 2019 في مناطق عديدة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل

هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل

لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً

لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً