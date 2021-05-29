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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات وأجزاء من وسط المملكة

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات وأجزاء من وسط المملكة "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات وأجزاء من وسط المملكة
مصحوبة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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