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"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:32 مساءً
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم
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الجمعة 11 يونيو 2021 04:32 مساءً
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:18 مساءً
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا
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الجمعة 11 يونيو 2021 04:16 مساءً
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:16 مساءً
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:16 مساءً
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:03 مساءً
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:00 مساءً
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:00 مساءً
اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا أردنية في ليبيا
-
الجمعة 11 يونيو 2021 03:46 مساءً
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إيه اللى بيحصل للذهب ده؟!. سعره ارتفع (100) جنيه بسرعة خارقة
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 29 مايو 2021 09:07 صباحاً
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