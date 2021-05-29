أخبار عاجلة

"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني -
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا أردنية في ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

ملايين الفئران تجتاح المدن الأسترالية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس

السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس

العثور على أكثر من 200 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في سيفاستوبل وتفجيرها

العثور على أكثر من 200 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في سيفاستوبل وتفجيرها

دبي.. فيلم يؤرخ للتواصل بين السوفييت والهند

دبي.. فيلم يؤرخ للتواصل بين السوفييت والهند

سفينة حربية بريطانية ترسو بالقرب من مكان انعقاد مجموعة الدول السبع

سفينة حربية بريطانية ترسو بالقرب من مكان انعقاد مجموعة الدول السبع