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ممرضة هندية تذرف الدموع لتكريمها نظير تفانيها في عملها لـ 19 عاماً

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في بادرة إنسانية تعكس أصالة المجتمع السعودي

ممرضة هندية تذرف الدموع لتكريمها نظير تفانيها في عملها لـ 19 عاماً

لم تتمالك الممرضة جيسي مايكل من الجنسية الهندية دموعها لتنهمر على جفنيها عندما فاجأها أهالي ومركز صحي عشيرة في محافظة الطائف بتكريمها في بادرة إنسانية تعكس أصالة المجتمع السعودي لتفانيها في أداء عملها في خدمة الجميع طيلة 19 عاماً.

وانهالت على الممرضة حزمة من الهدايا العينية " طقم ذهب " ومبلغ نقدي والدروع خلال تكريمها من قبل إدارتها والأهالي نظير حسن الخلق وتعاملها الطيب

وأوضح مدير مركز صحي عشيرة الأخصائي رفاع علي العتيبي لـ "سبق" أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفاناً للممرضة نظير خدمتها طوال السنوات التي مكثتها في لمدة 19 عاماً حيث ضربت مثالاً للممرضة المتفانية وانضباطها وإخلاصها في عملها التمريضي وتعاملها الحسن مع الجميع حتى كسبت حب الأهالي وزملائها في العمل.

وعبرت الممرضة بدموعها التي سبقت حديثاً عن امتنانها وشكرها لكل من دعمها وساندها خلال السنوات التي عملت بها في السعودية مضيفة بأنها لم تجد إلا حسن التعامل وشكرت الأهالي والمركز الصحي ولكل من ساهم في تكريمها ولن تنساه طوال حياتها.

ممرضة هندية تذرف الدموع لتكريمها نظير تفانيها في عملها لـ 19 عاماً

ممرضة هندية تذرف الدموع لتكريمها نظير تفانيها في عملها لـ 19 عاماً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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