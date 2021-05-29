شاهد .. هذا الفيديو سيمنعك من استخدام الجوال في الشارع

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الشرطة الأوكرانية نشرته لتحذير مواطنيها

لسبب ما ظلت هذه الفتاة الأوكرانية تتحدث في الجوال وهي تعبر الطريق وسط السيارات، لكنها وفي أغرب لقطة توقفت تماماً أمام شاحنة لتواصل الحديث، حتى دهستها الشاحنة.

وتحت عنوان " لحظة صادمة تشتت فيها انتباه فتاة"، قالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن الشرطة الأوكرانية نشرت هذا الفيديو يوم 22 مايو الجاري، لتحذير الناس من الحديث في الجوال أثناء التواجد بالشارع، وخاصة عند عبور الطريق.

وقد التقطت كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع في شارع إيفان سيركو بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وفي الفيديو نشاهد الفتاة وهي تعبر بين السيارات وسط زحام مروري، وهي تتحدث على الهاتف.

وفجأة وقد بدا أنها مشتتة الذهن ومشغولة بحديثها، توقفت الفتاة فجأة أمام شاحنة تحمل خلاطاً للخرسانة، في اللحظة التي تحرك فيها السائق للأمام على الطريق المزدحم، ويبدو أن السائق لم يستطع رؤية الفتاة من موقعه المرتفع على عجلة القيادة، فصدمتها الشاحنة وأسقطتها تحتها، ثم دهستها.

وحسب وسائل إعلام محلية، تم نقل الفتاة إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح متعددة، دون أن يتم الكشف عن حالتها أو الإصابات التي تعرضت لها في الحادث.

وقالت الشرطة الأوكرانية: أنها بدأت تحقيقاً في الحادث.

وأضافت: إنه ما كان يجب على الفتاة أن تستخدم الهاتف أثناء عبور الطريق لأنها مشتتة الذهن.

وحسب مدونة أوكرانية: "يُحظر على المشاة عبور الطريق خارج المكان المخصص لعبور الطريق".