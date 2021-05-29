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.. اصطفاف المركبات بطريق الهدا – الطائف للاستمتاع بالأجواء الماطرة

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بالفيديو .. اصطفاف المركبات بطريق الهدا – الطائف للاستمتاع بالأجواء الماطرة .. اصطفاف المركبات بطريق الهدا – الطائف للاستمتاع بالأجواء الماطرة
أظهر المقطع كثافة مرورية عالية للقادمين من مكة وجدة تزامنًا مع عطلة الأسبوع

بالفيديو .. اصطفاف المركبات بطريق الهدا – الطائف للاستمتاع بالأجواء الماطرة

أظهر مقطع ، وُثِّق يوم أمس الجمعة، كثافة مرورية عالية، شهدها طريق الهدا - الطائف للقادمين من مكة المكرمة للاستمتاع بأجواء الهدا الماطرة التي توافق عطلة الأسبوع.

وتفصيلاً، امتد اصطفاف المركبات لمسافات بعيدة بالطريق. وأوضح الفيديو المتداوَل الإقبال الشديد من القادمين من مكة وجدة والمدن المجاورة لمحافظة الطائف للاستمتاع بأجواء الهدا ومحافظة الطائف بعد أن شهدت أمطارًا غزيرة خلال اليومَين الماضيَين تزامنًا مع نهاية الأسبوع.

الطائف الهدا طريق الهدا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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