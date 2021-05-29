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فريق طبي ينجح في عملية ترميم متقدمة لمجرى تنفس لمريض بعسير

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فريق طبي ينجح في عملية ترميم متقدمة لمجرى تنفس لمريض بعسير فريق طبي ينجح في عملية ترميم متقدمة لمجرى تنفس لمريض بعسير
تعد من العمليات النوعية التي تحتاج إلى تجهيزٍ عالٍ وتنسيقٍ بين الفرق

فريق طبي ينجح في عملية ترميم متقدمة لمجرى تنفس لمريض بعسير

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي - بفضل الله - في إعادة ترميم الحنجرة والقصبة الهوائية لمريض كان يعاني من تضيق كامل في مجرى التنفس من الدرجة الرابعة.

وتفصيلاً، كان المريض يعاني من تضيقات شديدة في مجرى التنفس نتيجة تعرضه لإصابة في العنق أدت إلى عدم القدرة على الكلام والتنفس بشكل طبيعي، وتمت العملية على مرحلتين مع تثبيت دعامة مؤقتة وأخذ غضروفين من الأضلاع لزراعتها في الحنجرة، حيث تم ترميم القصبة الهوائية وقد تماثل المريض للشفاء وتمكن المريض من استعادة القدرة على النطق والتنفس.

وشارك في العملية فريق من قسم الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور عبدالله الهلالي استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحات مجرى التنفس وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة والدكتور حافظ إبراهيم.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والتي تحتاج إلى تجهيز عال وتنسيق بين الفرق الطبية، وكانت مثل هذه الحالات سابقاً تحال لمراكز أخرى خارج المنطقة.مستشفى عسير المركزي عسير صحة عسير وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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