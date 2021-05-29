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"اليوبي": التقويم الدراسي الجديد سينقل للتنافسية العالمية

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"اليوبي": التقويم الدراسي الجديد سينقل السعودية للتنافسية العالمية "اليوبي": التقويم الدراسي الجديد سينقل للتنافسية العالمية
مؤكدًا أن جامعة المؤسس ستعمل على تطبيقه مع بداية ١٤٤٤هـ

نوّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بالقرارات التي صاحبت إعلان وزير التعليم لآلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443، والترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم الجامعي والعام والتدريب التقني؛ لصناعة مستقبل التعليم، وتطوير الخطط الدراسية والمناهج لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 للوصول إلى مستوى التنافسية العالمية.

وأضاف الدكتور اليوبي بأن التقويم الدراسي الجديد الذي يقوم على ثلاثة فصول دراسية سيكون نقلة نوعية للمسار التعليمي تماشيًا ودعمًا لتوجه الوزارة التطويري. مؤكدًا أن جامعة الملك عبدالعزيز ستعمل على تطبيق ذلك مع بداية العام الدراسي 1444 هـ.

جامعة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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