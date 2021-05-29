سَحْب قرعة كأس العرب للشباب غدًا.. و"الأخضر" بالمستوى الثاني

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تُقام في مصر من 17 يونيو حتى 3 يوليو

تُجرى يوم غد السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 17 يونيو حتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.

وستكون آلية سَحْب القرعة وفق تصنيف المنتخبات على النحو الآتي:

المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس والمغرب.

المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية والإمارات.

المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي ولبنان.

المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر وطاجكستان.

يُذكر أن منتخب السنغال الذي شارك في البطولة ببطاقة دعوة شرفية تُوّج بلقب النسخة الماضية، التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.كأس العرب