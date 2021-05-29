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اليابان أول المتأهلين للدور النهائي لتصفيات 2022 وكأس آسيا 2023

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اليابان أول المتأهلين للدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اليابان أول المتأهلين للدور النهائي لتصفيات 2022 وكأس آسيا 2023
بفوزه الكبير بـ10 أهداف دون رد على ميانمار

اليابان أول المتأهلين للدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

ضمن منتخب اليابان التأهل للدور النهائي للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وإلى كأس آسيا 2023؛ وذلك بعد فوزه على ميانمار 10-0 اليوم الجمعة على استاد فوكودا في تشيبا، ضمن المجموعة السادسة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجّل تاكوميمينامينو (8 و66) ويويا أوساكو (22 و30 من ضربة جزاء و36 و49 و88) وهيديماساموريتا (57) ودايتشي كامادا (84) وكو ايتاكورا (90) أهداف الفوز لصالح الياباني.

وابتعد المنتخب الياباني في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لطاجيكستان و7 من خمس مباريات لقرغيزستان و6 لميانمار و3 لمنغوليا.

وبات منتخب اليابان أول الفرق التي تضمن التأهل إلى الدور الثالث والنهائيات من تصفيات بعدما ابتعد بفارق 8 نقاط أمام طاجيكستان مع بقاء مباراتين لكل منهما، وحجز بالتالي بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2023 في الصين.

كأس العالم كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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