تدمير مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
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أصبح الازدحام المروري في أبها خلال فترة الصيف مشكلة معتادة ، وتزداد عند الطريق المؤدي من مدينة أبها إلى السودة، ويعد هذا الطريق...
أبها: فيصل زايد تصوير: فهد آل مقبل
16 شوال 1442 هـ
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على...
مكة المكرمة: الوطن
16 شوال 1442 هـ
صرّح رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بأن صدور التقويم الدراسي الجديد، والذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية كما أعلنت...
قاسم الكستبان
16 شوال 1442 هـ
عد وكيل جامعة نجران الدكتور زهير بن حسن العمري القرار الوزاري للتقويم الدراسي الجديد بالمرحلة الاستثنائية والتحول الكبير في مسيرة...
نجران: قاسم الكستبان
16 شوال 1442 هـ