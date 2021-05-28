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تدمير مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

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متعة السودة تاهت في زحمة الطريق

أصبح الازدحام المروري في أبها خلال فترة الصيف مشكلة معتادة ، وتزداد عند الطريق المؤدي من مدينة أبها إلى السودة، ويعد هذا الطريق...

79e6a13c77.jpgأبها: فيصل زايد تصوير: فهد آل مقبل
dc325a8a85.jpg16 شوال 1442 هـ

الشؤون الإسلامية: السماعات الخارجية لنقل صوت الخطيب فقط

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png16 شوال 1442 هـ
فلاح السبيعي

رئيس جامعة نجران: التقويم الجديد نقلة نوعية تسمو إلى تجويد المخرجات ومواكبة التنمية

صرّح رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بأن صدور التقويم الدراسي الجديد، والذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية كما أعلنت...

icon-byline.pngقاسم الكستبان
icon-clock.png16 شوال 1442 هـ
زهير العمري

وكلاء جامعة نجران: التعليم في المملكة يشهد مرحلة استثنائية لقيادة المستقبل

عد وكيل جامعة نجران الدكتور زهير بن حسن العمري القرار الوزاري للتقويم الدراسي الجديد بالمرحلة الاستثنائية والتحول الكبير في مسيرة...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png16 شوال 1442 هـ

الوطن السعودية

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