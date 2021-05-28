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" للروماتيزم" تطلق أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع بجدة

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بمشاركة نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة و78 متحدثاً

انطلقت أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع الذي تنظمه الجمعية للروماتيزم ويستمر إلى 29 مايو 2021 بمدينة جدة بفندق الهيلتون.

وتفصيلاً، حصل المؤتمر على 23 ساعة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ويشارك فيه نخبة من الأطباء من خارج وداخل المملكة حول طب الروماتيزم للكبار والأطفال ومشاركة ثمانية وسبعين متحدثاً منهم أحد عشر متحدثاً عالمياً.

وأوضحت رئيسة المؤتمر السابع ورئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم الدكتورة حنان الريس، أن طب روماتيزم الكبار يصاحبه بث مباشر للمسجلين عن طريق الزووم وندوة خاصة بطب روماتيزم الأطفال.

وتضمن المؤتمر ندوة لأطباء طب الأسرة بالإضافة إلى 12 ورشة عمل أبرزها: أمراض التهاب الكلية الذئبة ومرض النسيج الضام المرتبط بالتهابات الرئة التليفي ILD وشبكة الأبحاث السعودية لالتهابات العمود الفقري SpA ومناقشة الحالات الصعبة في الذئبة الحمامية الجهازية والتقييم السريري لمريض تصلب الجلد، وفحص الجهاز الحركي والشبكة السعودية لأبحاث التهاب المفاصل الروماتويد والموجات فوق الصوتية للهيكل العظمي للمعصم واليد والتصوير بالرنين المغناطيسي لأمراض التهابات الفقرات التصلبي.

الجمعية السعودية للروماتيزم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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