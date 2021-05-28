"ضمان الرياض" يقدم خدماته المالية والتأهيلية لأكثر من 90 ألف مستفيد

★ ★ ★ ★ ★

ضمن آلية تهدف لتشجيع المستفيدين وتحويلهم إلى طاقات منتجة بالمجتمع

قدم مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خدماته المالية والتأهيلية خلال الشهرين الأخيرين لأكثر من 90 ألف حالة من الجنسين.

وتفصيلًا: شملت الخدمات المقدمة للحالات والأسر التابعة لها: المعاش الأساسي والمساعدات النقدية، بالإضافة إلى خدمات التأهيل والتوظيف التي تقدم بعد دراسة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد والمستفيدة.

وجاء ذلك ضمن ضوابط وآلية معينة تهدف إلى تشجيع وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحويلهم إلى طاقات منتجة في المجتمع حسب إمكانياتهم وقدراتهم واحتياجات سوق العمل.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم خدمات الضمان الاجتماعي لمجموعة من الفئات تندرج تحت تصنيفات "المرأة من غير عائل وحالات الشيخوخة من الجنسين، والأسرة الغير معولة، وفئة الأيتام، بالإضافة إلى فئة العاجزين عن العمل".