كورونا عربيًّا: العراق 4042 إصابة.. الكويت 1384.. لبنان 298.. الجزائر 272

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1190351.

وأشارت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم إلى تسجيل 22 وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي الوفيات إلى 16311، فيما سجّلت 3477 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1101676.

فيما سجّلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة 305583، فيما سجّلت خمس وفيات ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 1760.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم بأنه سُجّلت 1010 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 290377.

من جانبها، سجّلت لبنان 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات التراكمي إلى 539888 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 516530، بينما بلغ العدد التراكمي لحالات الوفاة 7711 بعدما جرى تسجيل 6 حالات وفاة.

كما سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 272 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشار بيان لوزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم إلى إحصاء سبع وفيات إضافية و192 حالة تعاف؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 128198، وإجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء 89232، وإجمالي الوفيات إلى 3455.فيروس كورونا الجديد