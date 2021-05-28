كوريا الجنوبية تعتزم فرض ضريبة على أرباح العملات المشفرة بـ20%

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مباشر: تعتزم حكومة كوريا الجنوبية فرض ضريبة دخل بنسبة 20 بالمائة على أرباح رأس المال الناتجة عن معاملات العملات المشفرة بداية من العام المقبل.

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية، عن خطة فرض ضرائب على أرباح معاملات العملات المشفرة بعد مناقشات في اجتماع مشترك عقد بين الوكالات المعنية، برئاسة كو يون-تشول، رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية التابع لمكتب رئيس الوزراء، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية.

ويأتي إعلان الحكومة الكورية الجنوبية عن خططها على الرغم من دعوات المستثمرين المتزايدة لتأجيل تلك الخطة الضريبية.

والجدير بالذكر، أنه سيتم تصنيف مكاسب رأس المال الناتجة عن معاملات العملات المشفرة على أنها "دخل آخر"، وستخضع لضريبة نسبتها 20 بالمائة بدءًا من العام المقبل، ما يستلزم لإبلاغ عن مكاسب الأصول الافتراضية عند تقديم ضرائب الدخل العام في مايو 2023.

ويشار إلى أنه تم تعيين لجنة الخدمات المالية (FSC) كأعلى مكتب حكومي مكلف بالإشراف على سوق الأصول الافتراضية وتنظيمه، واختيار وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتولى مسؤولية التعامل مع نمو صناعة "البلوك تشين".

وقررت السلطات المالية في كوريا الجنوبية تمديد فترة الحملة الخاصة بمراقبة الحكومة للأنشطة غير القانونية في سوق الأصول الافتراضية والتحكم فيها حتى سبتمبر المقبل.

وتخطط السلطات الكورية لتقييد مشغلي الأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة من استخدام شركاتهم لإجراء المعاملات، من أجل منع التلاعب بالأسعار والأنشطة غير العادلة.

ووفقًا لجنة الخدمات المالية، بلغ عدد شركات تداول العملات الرقمية المحلية نحو 60 شركة اعتبارًا من 20 مايو.

ومن بين هذه الشركات، حصلت 20 شركة على شهادات نظام إدارة أمن المعلومات لإثبات أن أنظمة حماية المعلومات الخاصة بها آمنة، بينما تمتلك أربع شركات أنظمة تستخدم حسابات سحب الأسم الحقيقي.

وأكد مركز دبي للأمن الإلكتروني، أمس، عدم امتلاك الإمارة عملة رقمية، مشيراً إلى أن الترويج لذلك محض "نصب واحتيال".

ومع استمرار هبوط العملات المشفرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ووصول أسعارها لمستويات متدنية لم تشهدها منذ أكثر من عام تقريباً، بدأت أسعار الذهب في تجاوز مستويات 1900 دولار للأونصة، وشهدت أسواق الأسهم حالة من التباين مع اختلاف توجهات المستثمرين حيال التخفيف من المراكز وتقليل المخاطرة.

وخلال تعاملات الأسبوع، سجلت عملة "بتكوين" تراجعاً بلغ 6 بالمائة، وانخفضت عملة "إثيريوم" 4 بالمائة مع تشديد الصين الخناق على التعامل بتلك العملات وحظر المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات للتعامل بها.

واستمرت موجة الهبوط بالعملات المشفرة الأخرى التي سجلت خسائر قياسية، حيث تراجعت عملة "دوغ كوين" 19.5 بالمائة في ظل تخلي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عملاق السيارات الكهربائية، عن دعم تلك العملات بسلسلة تغريدات، كان لها أثر سلبي على أدائها.

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