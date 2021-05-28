اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين"

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أعلن عن استراتيجيته في المرحلة الأولى

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي عن انطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني لتطوير المدربين الوطنيين، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) ومعهد اعداد القادة.

وستقام دورتان دوليتان خلال المرحلة الأولى، التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد السعودي للكرة الطائرة، حيث ستنظم الدورة الدولية للمدربين "المستوى الأول" خلال الفترة من 15 وحتى 25 يونيو المقبل، فيما ستقام الدورة الدولية للمدربين "المستوى الثاني" خلال الفترة من 15 وحتى 25 أكتوبر المقبل.