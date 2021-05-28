أخبار عاجلة

نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا أردنية في ليبيا -
مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911 -
الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني -
اعتقال لاعب برشلونة في اليونان -
كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا -
ميليك يغيب عن منافسات اليورو -
"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين"

Print
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين"
أعلن عن استراتيجيته في المرحلة الأولى

اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي عن انطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني لتطوير المدربين الوطنيين، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) ومعهد اعداد القادة.

وستقام دورتان دوليتان خلال المرحلة الأولى، التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد السعودي للكرة الطائرة، حيث ستنظم الدورة الدولية للمدربين "المستوى الأول" خلال الفترة من 15 وحتى 25 يونيو المقبل، فيما ستقام الدورة الدولية للمدربين "المستوى الثاني" خلال الفترة من 15 وحتى 25 أكتوبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"

أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"

مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911

مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911

"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم

"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم