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الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات

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ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون

الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات

استقبل قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، مؤخرااً بالمكتب التنفيذي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن طيار إبراهيم بن ناصر العلوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مجالات التعاون بين القوتين.

ورافق الضيف والوفد المرافق له قائد القوات الجوية، لزيارة مركز عمليات شركة أرامكو، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وزيارة مواقع أخرى داخل القاعدة الجوية.

وفي ختام الزيارة قدم للضيف هدية تذكارية بهذه المناسبة.

الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات

الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات

الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات

الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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