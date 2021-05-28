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ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟!

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ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟! ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟!
استخدام الكمامات إلزامي داخله والأعضاء يتجاهلونها عند تجمُّعهم

ماذا فعلت

كشف نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عدد الوفيات الذي تسبب بها المستجد بين أعضاء البرلمان، موضحًا أن 32 منهم، أي ما يعادل 5 % من الأعضاء، فقدوا حياتهم منذ بدء الجائحة.

وعلى الرغم من أن الكونغو مثل الكثير من البلدان الإفريقية، أعلنت أعدادًا منخفضة نسبيًّا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة، وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان، وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": قال النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان جان مارك كابوند: إنه وفقًا لأحدث بيان تصدره ، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780، من بينهم 32 من أعضاء البرلمان.


وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان، فإن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم؛ وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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