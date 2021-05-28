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بعد تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن مقطع فيديو الذي تبلغ مدته 36 ثانية وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه القمر على مسافة قريبة جدًا من سطح الأرض قبل أن يحجب الشمس ويتسبب في لحظة من الظلام ويتلاشى تحت الأفق، وقد تم الادعاء أنه تم تصويره في القطب الشمالي ما بين روسيا وكندا، مزيف.

وأوضح "أبو زاهرة"، أن مصدر الفيديو مجهول ومع ذلك من السهل تحديد أن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة برنامج حاسوبي مع إضافة مؤثرات صوتية.

وأضاف: "يعرف الجميع أن متوسط المسافة بين القمر والارض تبلغ 382,900 كيلومتر، ومداره حول الأرض ليس دائرياً تماماً"، متابعاً: "في بعض الأحيان يكون عند نقطة الحضيض - أقرب نقطة من الأرض على مسافة 363,104 كيلومترا، وفي الأوج - أبعد نقطة - على مسافة 405,696 كيلومتر".

وتابع: "بشكل عام عند اكتمال القمر، يقوم العديد من المصورين بعمل تكبير للقمر بالنسبة لجسم بعيد في المقدمة، بحيث يبدو أكبر مقارنة بالمباني أو الأشجار ومع ذلك، يبدو أن الزاوية في الفيديو تجعله يبدو قريبًا جدا بشكل غير طبيعي".

وأكمل: "القمر لا يقترب من الأرض كما هو معروض في الفيديو ويلاحظ ايضا في المقطع أنه لا يوجد انعكاس للقمر في البحيرة أدناه؛ ويظهر ساطعًا جدًا على الرغم من وجود الشمس فوق الأفق".

وأشار إلى أنه، أثناء مرور القمر أمام الكاميرا من جانب إلى الجانب الآخر يبدو أنه يدور حول محورة ويبدو الجانب البعيد (الخلفي) له مرئيًا وهذا غير ممكن لأن القمر مغلق مدّياً مع الأرض، ولا يمكننا رؤية سوى وجه واحد للقمر في جميع الأوقات.

وتابع: "بينما يُزعم أن الفيديو من منطقة القطب الشمالي فان المنطقة التي تظهر في الفيديو هي ذات تضاريس مختلفة عن القطب الشمالي".