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أصابها بسكين ونزع سلاحها وفرّ.. هجوم على شرطية فرنسية ينتهي بقتل الجاني

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أصابها بسكين ونزع سلاحها وفرّ.. هجوم على شرطية فرنسية ينتهي بقتل الجاني أصابها بسكين ونزع سلاحها وفرّ.. هجوم على شرطية فرنسية ينتهي بقتل الجاني
سجن سابقًا بعد إدانته في واقعة عنف ولم يُفصح عن هويته ويحمل ميولًا إرهابية

أصابها بسكين ونزع سلاحها وفرّ.. هجوم على شرطية فرنسية ينتهي بقتل الجاني

شهدت مدينة نانت غرب فرنسا، اليوم الجمعة، هجومًا بسكين على شرطية في بلدة "لا شابيل سور إيردر".

وجاءت هذه الواقعة في تكرار للهجمات التي وقعت ضد عناصر من الشرطة مؤخرًا.

ووفق "العربية": فقد أصاب المهاجم الشرطية بجروح خطيرة، قبل الفرار سيرًا على الأقدام ومعه سلاحها الذي انتزعه منها، إلا أن الشرطة تمكّنت لاحقًا من توقيفه بعد تبادل لإطلاق النار معه؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر.

وأعلن مصدر في الشرطة أن المعتدي فارق الحياة متأثرًا بجراحه، ورفض المصدر الإفصاح عن هويته، لكنه كشف أن الجاني مع ميول إرهابية.

وقد ذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم اتخذ منحًى متشددًا في السجن؛ وفق ما أكد عاملون في مقر احتجازه.

وأضاف أن الجاني الذي خرج من السجن في مارس الماضي بعد إدانته في واقعة عنف، كان يعاني من اضطرابات نفسية أيضًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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