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شاهد من الجو.. سحر وادي الديسة وشموخه والخوانق الـ3 بتوقيع أمانة تبوك

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شاهد من الجو.. سحر وادي الديسة وشموخه والخوانق الـ3 بتوقيع أمانة تبوك شاهد من الجو.. سحر وادي الديسة وشموخه والخوانق الـ3 بتوقيع أمانة تبوك
تكوينات صخرية ومياه ونخيل.. أحد أجمل مواقع الطبيعة شمال غرب المملكة

شاهد من الجو.. سحر وادي الديسة وشموخه والخوانق الـ3 بتوقيع أمانة تبوك

تصوير جوي: نواف الحويطي

نشر حساب إمارة منطقة تبوك على "تويتر"، مقطعاً مصوراً غاية في الجمال يوثق الطبيعة الخلابة لوادي الديسة.

وأظهر الفيديو النخيل الكثيف الذي يتميز به الوادي، الذي يعد من أجمل المواقع الطبيعية في شمال غرب المملكة؛ حيث تنفرد تضاريسه بالحواف الصخرية الشامخة ويخترقها وادٍ عميق تجري في قاعه المياه فتسقي أشجار النخيل والقصب وورق البردي.

كما أظهر الفيديو الذي تم توثيقه من الجو، مجموعة من المشاهد لطبيعة الديسة بتكويناتها الصخرية ومرتفعاتها بحكم موقعها في مضيق جبلي وملتقى لثلاث خوانق أودية رئيسية في المنطقة.

وتقع الديسة - 210 كيلو مترات عن مدينة تبوك - في وادي داما المشهور وتتمتع بطقس شبه معتدل صيفاً ودافئ في الشتاء وترتفع عن سطح البحر بنحو 400 متر، مما أهلها لتصبح منطقة زراعية تنتج أفضل الخضار والفواكه، ومنها المانجو ذات الجودة العالية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية ، قد أعلن في فترة سابقة عن إطلاق "مشروع تطوير وادي الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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