اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
بحث أمين الأحساء المهندس عصام الملا، اليوم 8 ملفات خدمية تابعة لبلدية مدينة يبرين والِهجر التابعة لها، بحضور رئيس بلدية يبرين...
الأحساء: عدنان الغزال
16 شوال 1442 هـ
أشاد مدير عام التعليم بمنطقة نجران، فهد بن صالح عقالا باعتماد وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد بما يتضمنه من «تطوير المناهج...
نجران: جابر مدخلي
15 شوال 1442 هـ
بين مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أن موافقة مجلس الوزراء على التقويم الدراسي الجديد، هو امتداد للتطوير الذي...
القريات: علي العطشان
15 شوال 1442 هـ