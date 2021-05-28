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«المغربي»: 37.7 مليار جنيه قيمة محفظة المشروعات الصغيرة ببنك مصر
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
وزيرة الهجرة تشارك في لقاء مع محافظ الفيوم لبحث مشاركة المصريين بالخارج في «حياة كريمة»
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته التفقدية لمتابعة الامتحانات
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
الداخلية تكشف ملابسات تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما في القاهرة
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
بسبب الخلاف على خطبة فتاة.. شاب يقتل آخر في القناطر الخيرية
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
حزب «الغد» يدشن حملة للتوعيه بإنجازات «السيسي» خلال سبع سنوات
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
بعد فيديو قطار الصعيد.. تحرك برلماني لمكافحة التحرش في وسائل النقل
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
محافظ المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحي في كفر ربيع
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
مواطن يقاضي الحكومة 21 عام والنهاية : «المحكمة غير مختصة»
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
أمانة جدة تحبط بيع 20 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة
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الأحد 13 يونيو 2021 03:30 مساءً
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إنسان الغاب يقوم بقرعة كأس السوبر الأفريقية بين الأهلى ونهضة بركان
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 28 مايو 2021 11:02 صباحاً
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