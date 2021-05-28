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"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:27 مساءً
برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:27 مساءً
حاجز مائي وتنبيه.. شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر "تقنية وجمال"
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:11 مساءً
الجريدة الرسمية تعلن تفاصيل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:11 مساءً
"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:37 مساءً
"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء"
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:37 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مجلس الشعب السوري يعلن فوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 28 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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