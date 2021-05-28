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السيسي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية
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الأحد 13 يونيو 2021 03:23 مساءً
وزيرا التضامن والشباب يكرمان أبطال منتخب متحدى الإعاقة فى الألعاب البارالمبية
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الأحد 13 يونيو 2021 03:23 مساءً
رفع 3 أطنان من المخلفات فى حملة نظافة بشوارع الأقصر
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الأحد 13 يونيو 2021 03:23 مساءً
علاء عبد العال: موقف أسوان صعب وهدفنا النقطة الـ35
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الأحد 13 يونيو 2021 03:23 مساءً
الخطيب يجتمع بـ«تريزيجية» للاطمئنان على حالته .. صور
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الأحد 13 يونيو 2021 03:23 مساءً
الاتحاد الانجليزى يحذر الجماهير من الاعتراض على «الجثو على الركبة»
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الأحد 13 يونيو 2021 03:23 مساءً
مهرجان أسوان يكشف عن بوستر الدورة الخامسة
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الأحد 13 يونيو 2021 03:22 مساءً
تسليم 800 مصحف و828 زي أزهري للأئمة بمساجد مراكز الأقصر
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الأحد 13 يونيو 2021 03:22 مساءً
«شاش»: 14.4 مليار جنيه تمويلات للمشروعات خلال 7 سنوات
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الأحد 13 يونيو 2021 03:22 مساءً
تفاصيل مباحثات وزيرة التجارة وسكرتير اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
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الأحد 13 يونيو 2021 03:22 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
السعودية.. لص يسرق سيارة بداخلها امرأة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 28 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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