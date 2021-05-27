"الجبير" يستقبل السفير الباكستاني المعين حديثاً لدى المملكة

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استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين مع السفير التشيكي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر، المعين حديثاً سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وتمنى خلال الاستقبال التوفيق للسفير في مهام عمله الجديدة، حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.

على جانب آخر استقبل الجبير، في الوزارة اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراى كوديلكا بحضور مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.