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وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

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وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني
ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك

وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

استقبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض؛ رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو والوفد المرافق له، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

وفي مستهلّ اللقاء قدم سموه التهنئة لرئيس النادي الإسباني بمناسبة تحقيق فريقه لقب الدوري الإسباني، ثم ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك، كما دُرس عدد من البرامج الخاصة بالأندية السعودية والنادي الإسباني، من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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