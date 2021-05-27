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مدير جامعة تبوك: التقويم الدراسي الجديد يعكس حرص قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالتعليم

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مدير جامعة تبوك: التقويم الدراسي الجديد يعكس حرص قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالتعليم مدير جامعة تبوك: التقويم الدراسي الجديد يعكس حرص قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالتعليم
يساهم في دعم الجامعات لتطوير برامجها ومناهجها

مدير جامعة تبوك: التقويم الدراسي الجديد يعكس حرص قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالتعليم

أشاد رئيس جامعة تبوك، الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، بالآلية الجديدة للتقويم الدراسي للعام القادم ١٤٤٣هـ، والتي أعلنها وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكداً أن هذا القرار يعكس حرص قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالتعليم وتطويره ومستقبل أبناء الوطن، كما يعد نقلة نوعية للعملية التعليمية لمواكبة خطط المملكة التطويرية في المجال التعليمي، ورفع مستوى الملاءمة التربوية، وتحسين نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، مما يساهم في دعم الجامعات في تطوير برامجها ومناهجها من خلال مواءمتها مع مخرجات مسارات مرحلة الثانوية.

وأشار "الذيابي" إلى أن هذه الآلية سترفع فاعلية سد الفجوة التعليمية في الخطط والمناهج الدراسية السابقة، كما أنها ستساهم في رفع منظومة التعليم والوصول إلى التنافسية العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين مخرجات التعليم والارتقاء ببناء الطالب والطالبة، وتعزيز قدراتهم المهارية والمعرفية بما يتوافق مع تطلعات المستقبل، في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، صاحب السموّ الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - بالتعليم في سبيل الوصول لأعلى المستويات.

وقدم "الذيابي" شكره لوزير التعليم على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تطوير التعليم وتنميته في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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