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أمانة جدة تغلق 64 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة جدة تغلق 64 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة جدة تغلق 64 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
4040 جولة رقابية طالت 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

أمانة جدة تغلق 64 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة بالمحافظات، أمس، 64 منشأة تجاريةً لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الاحترازية، من أصل 83 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الالتزام بتطبيق توكلنا، وعدد من المخالفات الوقائية.

وتضمّنت الجهود الرقابية 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بواقع 4040 جولة رقابية، قامت بها الأمانة مع عدد من الجهات المعنية بمراقبة التأكد من اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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