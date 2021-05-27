أخبار عاجلة

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير -
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق -
خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور -
"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف -
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة -
"هيئة كبار العلماء" تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة -
"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة -
"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قرار غير مسبوق.. البرلمان الإيرلندي يقر إدانة "ضم إسرائيل الفعلي لأراضٍ فلسطينية"

Print
قرار غير مسبوق.. البرلمان الإيرلندي يقر إدانة "ضم إسرائيل الفعلي لأراضٍ فلسطينية" قرار غير مسبوق.. البرلمان الإيرلندي يقر إدانة "ضم إسرائيل الفعلي لأراضٍ فلسطينية"
أصبحت بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم رسميًا هذه العبارة بحق "تل أبيب"

قرار غير مسبوق.. البرلمان الإيرلندي يقر إدانة

تبنى البرلمان الإيرلندي قرارًا غير مسبوق بالنسبة لدولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، أدان السياسات التي تنتهجها إسرائيل بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت الأحزاب الموالية للحكومة والمعارضة الإيرلندية، على حد سواء، خلال تصويت جرى في ساعات متأخرة من أمس الأربعاء في الغرفة الأدنى من البرلمان الإيرلندي، عن دعمها للتشريع الجديد الذي ينص على "إدانة ضم إسرائيل الفعلي لأراضٍ فلسطينية".

وأصبحت إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم رسميًا هذه العبارة بحق إسرائيل.

ووفق ما نقله الخميس موقع " اليوم" عن "غارديان" رفضت الغرفة الأدنى من البرلمان في الوقت نفسه تعديلاً قدمه حزب "الناس قبل الفائدة" اليساري الصغير، وهو يطالب بطرد سفير إسرائيل من البلاد.

ووصف وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، في كلمة ألقاها أمام البرلمانيين نتائج التصويت بأنها "مؤشر واضح على عمق الشعور في جميع إيرلندا"، مؤكدًا أن حكومة بلاده دعمت هذا الحراك الجديد بسبب عدم المساواة في معاملة الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.

وتابع: "إن النطاق والسرعة والطابع الاستراتيجي للإجراءات الإسرائيلية الخاصة بتوسيع رقعة الاستيطان والنوايا الواقفة وراء ذلك وضعنا في موقف نحتاج فيه إلى الحديث بصراحة عما يجري في الواقع على الأرض. إنه ضم فعلي".

وشدد الوزير على جديته والبرلمان بهذا الخصوص، قائلاً: "نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، ويعكس ذلك بالغ قلقنا إزاء هدف تلك الإجراءات وتأثيرها بطبيعة الحال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا