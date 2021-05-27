الكعبة المشرفة تشهد تعامد الشمس واختفاء ظلها

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بالتزامن مع وقت أذان ظهراليوم في المسجد الحرام

شهدت الكعبة المشرفة، ظُهر اليوم، تعامُد الشمس، وأصبحت معها على استقامة واحدة، مُسجلّة بذلك اختفاء ظل الكعبة، بالتزامن مع وقت أذان الظهر في المسجد الحرام حتى أضحى ظل الزوال صفراً.

وأظهرت الصور لحظة تعامد الشمس بأقصى ارتفاع لها في قبة السماء.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: أظهرت الصور الملتقطة لتعامُد الشمس ظهر اليوم دقة الحسابات الفلكية في تحديد موقع الشمس في قبة السماء ومعرفة الوقت الدقيق لهذه الظاهرة بدقة لا تقل عن تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة المستخدمة في تحديد اتجاه القبلة.

وذكر أن تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميلان محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، الذي يؤدي بدوره إلى أنتقال الشمس ظاهرياً بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.



وأضاف: المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد علي خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن قليلة من الكرة الأرضية وهي المحصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

يُشار إلى أن التعامد الأول حدث اليوم أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود الشمس وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة مع عودتها قادمة من مدار السرطان متجهه جنوبا إلى خط الاستواء في شهر يوليو المقبل.