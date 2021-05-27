أخبار عاجلة

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير -
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق -
خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور -
"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف -
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة -
"هيئة كبار العلماء" تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة -
"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة -
"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليابان تقدم 10 ملايين دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين

Print
اليابان تقدم 10 ملايين دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين اليابان تقدم 10 ملايين دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين
"موتيغي" أعرب عن استعداد بلاده للإسهام في إعادة إعمار غزة

اليابان تقدم 10 ملايين دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الخميس)، أن وزير الخارجية الياباني توشيميتزو موتيغي، أعلن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، تقديم بلاده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة، المترتبة على القصف الأخير على غزة ولمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن "موتيغي" أعرب عن استعداد اليابان لتقديم مزيد من المساعدات من أجل إعادة الإعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الوطنية.وزير الخارجية الياباني توشيميتزو موتيغي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير

خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق