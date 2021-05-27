أخبار عاجلة

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير -
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق -
خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور -
"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف -
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة -
"هيئة كبار العلماء" تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة -
"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة -
"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة الحج في "الشورى" تجتمع مع نائب وزير الحج والعمرة

Print
لجنة الحج في "الشورى" تجتمع مع نائب وزير الحج والعمرة لجنة الحج في "الشورى" تجتمع مع نائب وزير الحج والعمرة
تناولت أبرز ما ورد في تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج

لجنة الحج في

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات "إحدى اللجان المتخصصة" في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442/1441هـ، حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، وما احتواه من معلومات وبيانات.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور التي تركزت على الأهداف الاستراتيجية والإجرائية للوزارة في ظل مواجهة جائحة كورونا، ومدى نجاح استخدامات الوزارة للتقنية والتطبيقات الذكية، إضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في أدائها لمهامها.

وقدّم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الخطة الاستراتيجية للوزارة، والمبادرات التي قامت بها، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال عام التقرير، فيما أجاب المسؤولون في الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات تمهيدًا بأن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن توصياتها لرفعها للمجلس لمناقشتها في الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير

خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق