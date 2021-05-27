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تقارير صحفية: ألابا في مدريد

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تقارير صحفية: ألابا في مدريد تقارير صحفية: ألابا في مدريد

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، بأن النمساوي دافيد ألابا، مدافع فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، سافر إلى إسبانيا، وزار مركر تدريبات فريق ريال مدريد.

وقالت "ماركا" إن ألابا يتواجد في مدريد منذ أمس، واستغل الفرصة لزيارة "فالديبيباس" المركز التدريبي ريال مدريد، وكذلك البحث عن منزل يسكن فيه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ألابا سيكون أعلى اللاعبين أجرا في الفريق، حيث سيتقاضى 12 مليون يورو سنويا.

ومن المتوقع الإعلان عن صفقة انتقال ألابا إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان دافيد ألابا (28 عاما) قد أعلن منذ شهرين رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري، وارتبط اسمه منذ فترة طويلة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، كما اهتم بخدماته العديد من الأندية الكبرى، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغيرهما.

المصدر: وكالات 

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