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أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

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في الحدائق وعشرة آلاف شجرة.. اختيرت بعناية للتناسب مع المناخ

أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

أنهت أمانة منطقة تبوك زراعة ما يزيد على 500 ألف من الزهور والشجيرات الصيفية المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة، والتي اختيرت بعناية للتناسب مع مناخ المنطقة، وكان من أبرز أنواع الزهور الزينيا وجازانيا وقمرنتس؛ وذلك تزمناً مع موسم الصيف، وأنواع الأشجار الجاكرندا والنيم والمورينغا واللبخ.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة مراد السرحاني أن أعمال التشجير تأتي ضمن مبادرة تبوك خضراء وتحسيناً للمشهد الحضري والتي يتم العمل عليها بخطط لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي وتعزيزاً للأثر الجمالي في المدينة، وقد استهدفت الزراعة: الشوارع، والطرق الرئيسية، والساحات، والمنتزهات.

وبيّن "السرحاني" أنه قد تم الانتهاء من زراعة ما يفوق الخمسمائة ألف زهرة صيفية، إضافةً إلى الانتهاء من زراعة عشرة آلاف شجرة تم توزيعها على حدائق المدينة المتنوعة، والتي تم توزيعها على الطرق الرئيسية والجزر والحدائق العامة بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء خلال هذا العام من زراعة عدد من المسطحات الخضراء الجاهزة بمساحة تقدر بـ 186450 ألف م2، إضافة إلى أعمال التركيب لشبكات الري الحديثة التي تم الانتهاء منها، وقد تم توزيع تلك المسطحات على حدائق المدينة بعدد 23 حديقة، فيما تم تركيب أكثر من 20 لعبة متنوعة إضافية جديدة للأطفال، والتي تم توزيعها على مختلف حدائق مدينة تبوك.

أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

أمانة منطقة تبوك تنهي زراعة ما يزيد على 500 ألف زهرة صيفية

أمانة منطقة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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